ГПУ: Італія не направляла Україні запитів щодо українського бійця Марківа

Італія не направляла в Україну запитів про правову допомогу для допиту українського військового Віталія Марківа.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він повідомив, що українська сторона зв'язалася з Італією з самого ранку й донесла до них "чіткий сигнал", що "в рамках кримінального провадження в Україні, яка розслідується СБУ, нами не виявлено жодних доказів, які свідчили б про те, що зазначений обстріл, який призвів до загибелі італійського журналіста, міг бути здійснений з української сторони".

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Єнін повідомив, що в Україні вже допитали ряд свідків, які вказали на ведення в той день перехресного вогню.

Раніше повідомлялося, що Марківа затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі близько Слов'янська в травні 2014 року. У Нацгвардії сказали, що Марків є заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.