Черновецький готує киянам черговий сюрприз

Мер Києва Леонід Черновецький доведе городянам, що він може займати свій пост. Про це пише газета "Сегодня", посилаючись на джерело в міськадміністрації. "Зрозуміло, що ніяких довідок мер приносити не буде. Коли його звинувачували в тому, що він наркотики приймає в кінці 2007 року, він всім показав, що це не так - пробігся стадіоном разом з журналістами і підтягся на турніку! Кажуть, що і цього разу придумають щось схоже", - розповіли в оточенні мера.

Сам градоначальник відмовляється від коментарів. "Всі ці звинувачення - це провокації, не гідні уваги розважливих людей", - заявив виданню радник мера з питань ЗМІ Казбек Бектурсунов. Він не коментує, чи можливий прихід мера на експертизу добровільно. Як відомо, примусити мера пройти обстеження неможливо, оскільки він не проходить у кримінальній справі, в рамках якої можуть призначити таке примусове обстеження.

До речі, огляд у психотерапевта при прийомі на роботу в мерію градоначальник повинен був проходити. Як розповів перший заступник Черновецького Анатолій Голубченко: "Кожен держслужбовець має пройти обстеження у всіх лікарів, у тому числі і у психіатра. Всі вони дають висновки. І я проходив, і мені давали висновки. Я не знаю, як приймали мера Києва. Напевно, обов`язково проходив".

Як повідомлялося, тимчасова комісія Верховної Ради з питань розслідування діяльності київської влади ухвалила рішення про проведення психіатричної експертизи Черновецького. Виконавчий секретар Асоціації психіатрів України Семен Глузман заявив, що ніхто не має права примусити людину пройти таку експертизу, якщо немає відповідного рішення суду.