Наступне подання Луценка може бути на нардепа від "Опоблоку" - ЗМІ

00:59, 04 липня 2017
Політика
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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що планує восени внести подання на зняття недоторканності з одного з нардепів.

Наступне подання може бути на нардепа Євгена Бакуліна / фото УНІАН

Народним депутатом, з якого проситимуть зняти недоторканність у справі про закупівлю бурових установок, може бути представник "Опозиційного блоку" Євген Бакулін.

Про це "Українській правді" повідомило власне джерело.

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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що планує восени внести подання на зняття недоторканності з одного з нардепів Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.

При цьому прізвище нардепа не було назване.

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Теги: #генпрокурор Луценко#зняття недоторканності