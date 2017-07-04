Наступне подання Луценка може бути на нардепа від "Опоблоку" - ЗМІ
00:59, 04 липня 2017Політика
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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що планує восени внести подання на зняття недоторканності з одного з нардепів.
Наступне подання може бути на нардепа Євгена Бакуліна / фото УНІАН
Народним депутатом, з якого проситимуть зняти недоторканність у справі про закупівлю бурових установок, може бути представник "Опозиційного блоку" Євген Бакулін.
Про це "Українській правді" повідомило власне джерело.
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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що планує восени внести подання на зняття недоторканності з одного з нардепів Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.
При цьому прізвище нардепа не було назване.
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