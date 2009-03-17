У коаліції є запитання до Шамшура

О 12.00 відбудеться засідання ради коаліції, на якому буде обговорюватися питання щодо кандидатури Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ, голова ради коаліції Іван КИРИЛЕНКО.

У той же час, зауважив він, коаліція поки що не бачила подання Президента стосовно О.ШАМШУРА. Крім того, додав він, необхідно, щоб кандидат на цю посаду зустрівся з фракціями, і вони мали змогу поставити свої запитання.

Крім того, наголосив І.КИРИЛЕНКО, невирішеним залишається питання щодо висунення на цю посаду Бориса ТАРАСЮКА, оскільки коаліція хотіла бачити саме його міністром закордонних справ. «Ми його висунули, і рада коаліції поки що не ухвалювала іншого рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР прийняла постанову про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

6 березня коаліція направила звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією внести на розгляд ВР кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на посаду глави МЗС.

Сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.