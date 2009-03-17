Партія регіонів пояснила, чому не голосуватиме за нового главу МЗС

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за призначення Олега ШАМШУРА керівником Міністерства закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він пояснив це тим, що фракція ПР не входить до владної коаліції, тому і кадрові питання не є предметом її діяльності.

«Ми не формуємо МЗС, тому і не голосуватимемо за призначення очільника цього відомства», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР прийняла постанову про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

6 березня коаліція направила звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією внести на розгляд ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на посаду глави МЗС.

Сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.