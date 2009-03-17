Партія регіонів пояснила, чому не голосуватиме за нового главу МЗС
Озвучив Єфремов
Фракція Партії регіонів не голосуватиме за призначення Олега ШАМШУРА керівником Міністерства закордонних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він пояснив це тим, що фракція ПР не входить до владної коаліції, тому і кадрові питання не є предметом її діяльності.
«Ми не формуємо МЗС, тому і не голосуватимемо за призначення очільника цього відомства», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР прийняла постанову про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.
6 березня коаліція направила звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією внести на розгляд ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на посаду глави МЗС.
Сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.