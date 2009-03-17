Трійка лідерів на виборах у Тернополі - дані ТВК

На виборах до Тернопільської обласної ради продовжують лідирувати ВО “Свобода”, “Єдиний центр” та Партія регіонів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова обласної Територіальної виборчої комісії Наталія ЧУЙКО, наразі опрацьовано близько 50% протоколів. За її даними, у ВО “Свобода” наразі 31,5% голосів, у “Єдиного центру” – 15,7%, в Партії регіонів – 10,6%, у БЮТ – 8,17%, в партії “Народний союз “Наша Україна” – 6,23%, в блоку УНП – 8,96%, у Блоку Литвина – 4,36%. Жодну політичну партію, за даними Н.ЧУЙКО, не підтримали 15449 виборців (6,6%).

За даними ж партії “Єдиний центр”, яка завершила паралельний підрахунок голосів, “Свобода” набирає 34,45% (153038 голосів), ЄЦ – 14,22% (63143), Партія регіонів – 9,78% (43432), БЮТ– 8,12% (36056), блок УНП – 8,03% (35647), “Народний союз “Наша Україна” – 5,5% (24439), Блок Литвина – 3,58% (15908), Соціалістична партія України – 2,08% (9252), ГП “Пора” – 1,4% (6230), Конгрес українських націоналістів – 1,21% (5383), блок “Народної самооборони” “Нескорені” – 0,65% (2895), Комуністична партія України – 0,52% (2291), “Велика Україна” – 0,47% (2093), Аграрна партія України – 0,43 (1899), “Нова демократія” – 0,3% (1323), “Нова політика” – 0,25 (1110).

Згідно з результатами паралельного підрахунку голосів, проведеними УНП, у Тернопільській обласній раді найбільше місць отримає ВО „Свобода” - 49”. „Єдиний центр” отримає 20 мандатів, Партія регіонів – 14, БЮТ та блок УНП – по 12 кожен, НСНУ- 8, Блок Литвина – 5.

Лідер блоку УНП Ярослав ДЖОДЖИК повідомив, що такі розрахунки зроблені на підставі протоколів з мокрими печатками з усіх виборчих дільниць Тернопільщини. „Ми розповсюджуємо цю інформацію задля збереження прозорості виборчого процесу, оскільки за нашими даними окремі політичні сили планують маніпуляції з протоколами з метою зменшення кількості депутатів від політичних супротивників”, - зазначив він.