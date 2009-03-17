Шамшура можуть включити в пакет

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає, що питання про призначення Олега ШАМШУРА міністром закордонних справ може бути розглянуте у четвер, 19 березня, разом з іншими кадровими питаннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

М.ТОМЕНКО нагадав, що традиційно в четвер парламент розглядає кадрові питання.

У той же час, за словами заступника голови ВР, до цього часу О.ШАМШУР має зустрітися з представниками всіх парламентських фракцій, викласти свою позицію та оприлюднити своє бачення здійснення зовнішньої політики.

М.ТОМЕНКО зауважив, що позитивно оцінює кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду голови МЗС, оскільки він є природженим дипломатом «Але позитивне голосування по його кандидатурі залежатиме від результатів зустрічей з фракціями», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також не виключив, що в четвер можуть бути розглянуті й інші кадрові питання, зокрема, щодо яких існують вакансії. Він нагадав, що це посада міністра фінансів, голови Фонду державного майна, Антимонопольного комітету та Держкомтелерадіо. «Я думаю, що ці питання можуть бути розглянуті разом», - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

О.ШАМШУР із 2005 року обіймає посаду Надзвичайного і повноважного Посла України у США.