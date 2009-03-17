Російський нардеп: коли не зрозумілий курс України, хто ж їй кредит дасть?

Голова Комітету Ради Федерації у справах СНД Вадим ГУСТОВ скептично оцінює шанси України одержати російський кредит у розмірі 5 млрд. дол. через відсутність реального механізму його повернення.

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

«Зараз, коли не зовсім зрозумілий курс України, хто ж їй кредит давати буде. Україна сьогодні в цілому винна 107 млрд. дол. Хто ж Росії гроші віддавати буде?», - сказав В.ГУСТОВ.

За його словами, МВФ не дає Україні кредит тому, що немає схеми, за якою цей борг повертатиметься.

«МВФ запропонував – секвеструйте бюджет, а ви що сказали – у нас вибори. Поки що механізму повернення російського кредиту немає», - наголосив він.

Водночас він упевнений, що вихід з кризи Росії і України лежить у спільній інтеграції.

В.ГУСТОВ додав, що європейський курс український політиків, незважаючи на свою привабливість, залишається нереалізованим.

На його думку, країни ЄС і США роблять все, щоб не дати Росії інтегруватися з Україною. Він нагадав, що економічний потенціал Росії, України, Казахстану і Білорусі становить 90% від економіки колишнього Союзу.

«Всі коопераційні зв`язки помалу руйнуються. Від цього Україна несе колосальні втрати і на перспективу, тому що продукція українська орієнтована в першу чергу на ринки Азії та Росії», - сказав В.ГУСТОВ.

На його думку, ряд українських політиків – Микола АЗАРОВ, Анатолій КІНАХ, Сергій ТІГІПКО - знають, як створити модель виходу з кризи.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО офіційно попросила у Росії кредит обсягом 5 млрд. дол.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що російський кредит у розмірі 5 млрд. дол. - у разі підписання відповідної угоди між Україною і Росією - планується спрямувати на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому».