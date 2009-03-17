Кандидат в очільники МЗС загубився?

У Міністерстві закордонних справ України не мають в своєму розпорядженні інформації про те, де в даний момент знаходиться Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Олег Шамшур. Про це ЛІГАБізнесІнформ повідомили в прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

На запитання, де в даний час - в США чи в Україні - знаходиться О.Шамшур, а також чи заплановано його прибуття до Києва, в прес-службі зовнішньополітичного відомства України відзначили, що не володіють такою інформацією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор Ющенко вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.Шамшура на посаду міністра закордонних справ.

О.Шамшур з 2005 року обіймає посаду Надзвичайного і повноважного Посла України в США.