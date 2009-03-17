Кандидат в очільники МЗС загубився?
13:48, 17 березня 2009Політика
2368 0
У Міністерстві розвели руками
|Олег ШАМШУР
На запитання, де в даний час - в США чи в Україні - знаходиться О.Шамшур, а також чи заплановано його прибуття до Києва, в прес-службі зовнішньополітичного відомства України відзначили, що не володіють такою інформацією.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор Ющенко вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.Шамшура на посаду міністра закордонних справ.
О.Шамшур з 2005 року обіймає посаду Надзвичайного і повноважного Посла України в США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter