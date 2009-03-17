Наливайченко: з Балогою стосунки «на Ви», і жодного впливу

Керівник Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не чинить на нього «жодного впливу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата Василя ГРИЦАКА (фракція Партії регіонів): «Чи буде намагатись продовжувати впливати на Вас глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА у вашій діяльності як голови СБУ?».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що у нього відносини з В.БАЛОГОЮ «на Ви, жодного впливу».

«Якби був вплив, то, повірте, на цій трибуні ви, мабуть, чули б зовсім інше», - додав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив: «Тому я не бачу ні підстав, ні можливостей про це говорити».