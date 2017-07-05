Бачили більш театральні виступи: у САП прокоментували засідання комітету Ради щодо нардепа Довгого

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що засідання Регламентного комітету ВР щодо згоди на притягнення до відповідальності нардепа Олеся Довгого нагадувало театральний виступ, пише «112».

За його словами є порядок доведення доказів, однак дехто зводить все до емоцій.

"... ми бачили більш театральні виступи, особливо депутата Довгого: жестикуляція, наголоси. Чесно, подекуди трохи нагадувало театр. На жаль, прокуратура не може вести себе адекватно так само. Ми будемо вести себе, як того вимагає закон. Є Регламент, є порядок виступу, є порядок доведення доказів. Інше питання, що багато хто не хотів, і досі не хоче чути власне юридичну сторону медалі, а все зводять до якоїсь політики, до емоцій, до якогось шоу", - зазначив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН раніше, комітет Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи ВР направив голові парламенту Андрію Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення народного депутата України Олеся Довгого до кримінальної відповідальності.