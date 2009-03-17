У Ющенка побачили, що Тимошенко прикриває Черновецького

Темпи поглиблення проблем у столиці викликають серйозне занепокоєння глави держави - Президент України навіть ініціював спеціальну нараду, що відбулася 4 березня.

На цьому, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, наголосив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ, відзначивши: при цьому за два тижні столична влада не зробила жодного кроку для вирішення порушених питань.

«Тарифна політика місцевої влади у сфері житлово-комунального господарства викликає багато нарікань. Натомість системної роботи з реформування житлово-комунального господарства, зниження ресурсоємності його послуг КМДА обрала зовсім інший, хибний шлях», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ, нагадавши, що з метою компенсації низьких тарифів для населення в житлово-комунальній сфері наприкінці минулого року було прийнято розпорядження КМДА щодо необгрунтованого різкого підвищення тарифів на ці послуги для бюджетних установ та інших споживачів.

«По ряду категорій споживачів ці тарифи були підвищені майже у 10 разів. Такі рішення можуть призвести до підвищення вартості товарів та послуг, що реалізуються суб`єктами господарювання, звільнення їх працівників, і навіть до банкрутства. Водночас владою Києва не здійснено кроків для упорядкування тарифів», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Крім того, зазначив він, за інформацією НАК «Нафтогаз України», київська міська влада замість вирішення питань розрахунків підприємств теплоенергетики за газ, компенсації різниці в тарифах на теплову енергію з місцевого бюджету, використання мазуту як альтернативного виду палива практично усунулась від вирішення існуючих проблем.

«Київ - найбільший боржник за спожитий природний газ. АЕК «Київенерго» з початку року збільшило борги на 738 млн. грн., а загальна заборгованість вже перетнула 1 млрд. грн. Водночас головний чинник цієї заборгованості - неотримання від Києва компенсації заборгованості різниці в тарифах між собівартістю на виробництво теплової енергії і встановленими міською владою тарифами на тепло, яка станом на 1 січня поточного року склала 1,4 млрд. гривень. Це - один з найбільших чинників постійної напруги у розрахунках НАК «Нафтогаз України» з Росією», - зазначив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

За його словами, невирішені проблеми економіки міста Києва не залишилися непоміченими для міжнародних рейтингових агентств. Зокрема, агентство Fitch Rating понизило довгостроковий рейтинг столиці. Прогноз по довгострокових рейтингах «негативний», що аж ніяк не сприяє залученню інвестицій.

«Відсутність у столиці сприятливого інвестиційного, підприємницького клімату не дозволила забезпечити належне наповнення державного бюджету. Бюджет столиці продовжує втрачати кошти», - зазначив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента.

Він нагадав, що за підсумками 2008 року зведений бюджет м. Києва не виконано, не здійснено належну мобілізацію місцевих ресурсів для його виконання. «Недофінансовано важливі соціальні та гуманітарні програми, вичерпних заходів для їх належного фінансування не вжито», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ, відзначивши: за доходами зведений бюджет Києва не виконано на 16,4 %, у тому числі за загальним фондом - на 14 % від річного плану (міський бюджет - на 14,4 %, бюджети районів - 12,6 %). Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовано на 79,9% від річного плану, на житлово-комунальне господарство - на 66,1%, на охорону здоров`я - на 89,1%, освіту - на 91,5%.

«Без урахування трансфертів, вже за 2 місяці 2009 року київським бюджетом отримано на 434 млн. грн. (або на 18,3 %) менше, ніж за відповідний період минулого року. Замість системної роботи щодо створення сприятливого клімату для бізнесу та виконання бюджету за рахунок існуючих податків київською владою постійно ініціюються нові побори. Широкого негативного суспільного резонансу набуло намагання КМДА в нинішніх важких кризових умовах запровадити плату за надання медичних послуг лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров`я в м. Києві шляхом видання відповідного розпорядження», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він додав, що незаконність норм, передбачених у проекті розпорядження КМДА про запровадження платних медичних послуг засвідчила прокуратура Києва за результатами перевірки відповідності законодавству цього документа.

«Вражають інші окремі ініціативи київської влади щодо запровадження нових поборів - за вхід або в`їзд на кладовища, наявність у приміщеннях кондиціонерів, супутникових антен тощо. Наявність цих проблем та системних прорахунків у діях КМДА свідчить про реальну неадекватність і непрофесійність дій столичної влади», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

«Такі дії можливі лише за умови сильної підтримки, а відтак, прикриття урядом поведінки столичної влади», - продовжує представник Секретаріату Президента України. «Уряд повинен негайно розглянути на спеціальному засіданні ситуацію в Києві, роботу КМДА і звіт про виконання доручень глави держави. Такі доручення були зроблені 4 березня під час наради щодо проблем Києва та роботи міської влади», - нагадав Р.ЖУКОВСЬКИЙ

Інакше «суспільство матиме чергове переконання, що популісти таки знайшли один одного - прем`єр-міністр та мер надзвичайно багато обіцяли суспільству і найменше звітували, особливо за останній період».