У ЄЦ кажуть, що Тимошенко перекручує економічну статистику

Партія “Єдиний центр” вважає економічно неграмотною заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про зростання промислового виробництва у лютому 2009 року.

Про це йдеться у коментарі народного депутата, члена президії “Єдиного центру” Василя ПЕТЬОВКИ, переданому УНІАН прес-службою партії.

«Існує правило: хочеш досягти результату – орієнтуйся на кращі показники, а хочеш виправдатися – шукай, коли вони були гіршими», - заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи заяву прем’єр-міністра про зростання промислового виробництва у лютому 2009 року.

«Порівнювати промислове виробництво січня 2009 року з лютим – це волаюча економічна неграмотність, - зазначив політик. - Державний комітет статистики завжди порівнює статистичні дані з минулим роком, і, за їхніми даними, ми маємо падіння промвиробництва у лютому-2009 - 31,6%, а в окремих областях – понад 60%. Прем’єр-міністр не може дозволяти собі здобувати політичні дивіденди перекручуючи економічну статистику».

За словами народного депутата, те, що Ю.ТИМОШЕНКО назвала зростанням, є звичайними сезонними чинниками. “У січні практично половина місяця припадає на новорічні та різдвяні свята, і тому кожного року у лютому фіксується зростання. Так, у лютому 2008 року порівняно з січнем було зростання 4,6%”, – зазначив В.ПЕТЬОВКА.

Депутат підкреслив, що “Єдиний центр” вимагає від прем’єра відмовитись від “жонглювання” цифрами і зайнятися реальною роботою. “Від кількості появи Ю.ТИМОШЕНКО у телевізорі з надуманими успішними звітами кризові явища не зупиняться”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перебуваючи з робочою поїздкою в Харківській області Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ситуація в промисловому виробництві України почала поступово налагоджуватись, про що свідчить зниження темпів падіння виробництва в лютому, порівняно із січнем 2009 року. «Якщо взяти лише промисловість, то лютий до січня у нас в цілому в Україні 5,4/% зростання, а в Харківській області таке зростання становить 11,7%. Це означає, що порівняно з минулим роком ми виглядаємо ще досить слабо, але вже порівняно з минулим місяцем (січнем - УНІАН) у нас є всі шанси заявити, що ми поступово встаємо на ноги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними Держкомстату, в Україні спад промислового виробництва в лютому 2009 року, порівняно з лютим 2008 року, становив 31,6%, в січні-лютому 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року – спад 32,8%, в лютому 2009 року проти січня 2009 року зафіксоване зростання на рівні 5,4%.