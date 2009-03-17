ВР провалила легалізацію доходів

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону "Про легалізацію доходів юридичних та фізичних осіб", внесений депутатом від фракції Партії регіонів Григорієм СМІТЮХОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 182 (при необхідних 226 - УНІАН) із 440 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Ним передбачалося, що легалізація не допускається у разі вчинення тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, життя та здоров`я, волі особи, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також у сфері обігу наркотичних засобів.

Об’єктами легалізації за цим законопроектом є доходи (гроші в національній та іноземній валюті у готівковій та безготівковій формі, цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб, земельні ділянки та інші природні ресурси, об’єкти інтелектуальної власності, інше рухоме та нерухоме майно, майнові права), одержані суб’єктом їх легалізації у будь-який час до подання декларації про легалізацію доходів, в тому числі об’єкти, які знаходяться за межами митного кордону України, з яких не було сплачено встановлені законодавством України податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів або якщо для набуття таких доходів іншим чином порушено законодавство, за винятком випадків, визначених цим законопроектом.

Суб’єктам легалізації законопроектом передбачалося надати широкі гарантії додержання їх прав та інтересів, зокрема – звільнити від обов’язку щодо надання інформації про джерела надходження легалізованих доходів, звільнити легалізовані доходи від оподаткування за період до проведення та у рік проведення легалізації, забезпечити конфіденційність інформації, одержаної відповідними державними органами та їх посадовими особами, під час легалізації, інші гарантії. Встановлювалася процедура легалізації, яка має бути проведена протягом одного року. При цьому передбачалося внесення змін до Кримінального кодексу України для запровадження відповідальності за розголошення інформації, пов’язаної з легалізацією, а також для посилення в подальшому відповідальності за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що за різними оцінками тіньовий сектор в Україні дає 30-50 відсотків валового внутрішнього продукту.

Законопроект відправлено на повторне перше читання.