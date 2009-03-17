Тернопільську облраду має очолити представник ВО "Свобода"

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації, який також очолює список кандидатів в депутати облради партії “Єдиний Центр”, Юрій ЧИЖМАРЬ вважає, що кандидатуру на посаду голови облради має запропонувати Всеукраїнське об`єднання “Свобода”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Ю.ЧИЖМАРЬ висловив переконання, що “цього вимагає логіка політичного процесу”.

“Партія, яка посіла перше місце у виборчих перегонах, має першочергове право претендувати на те, щоб її представник очолив обласну раду”, - підкреслив губернатор.

Про те, що саме представники ВО “Свобода” мають запропонувати кандидатуру на голову облради, заявив і №1 у списку кандидатів в депутати облради від блоку УНП, голова обласного осередку УНП Ярослав ДЖОДЖИК, який напередодні виборів не приховував своїх амбіцій і стверджував, що якщо у нього будуть шанс поборотися за посаду голови облради, він готовий відмовитися від мандата народного депутата. В оприлюдненій же заяві Я.ДЖОДЖИК пообіцяв, що УНП “не чинитиме перешкод союзникам по правому флангу”. “Але хочемо звернути увагу наших колег, щоб їхній вибір був фаховим, а запропонована кандидатура могла об’єднати та консолідувати обласну раду”, - наголосив Я.ДЖОДЖИК.