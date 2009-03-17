Розвідка заперечує, що дала СБУ компромат на Тимошенко

Служба зовнішньої розвідки України не надавала СБУ жодних матеріалів щодо ознак державної зради в діях прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України.

Як підкреслили в СЗР, інформація, що прозвучала під час звіту керівника СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА у Верховній Раді стосовно перевірки минулорічних матеріалів про нібито наявність у діях прем’єра ознак державної зради і про надання Службовою зовнішньої розвідки України якихось матеріалів з цього питання, не відповідає дійсності.

«Служба зовнішньої розвідки не надавала ініціативно Службі безпеки України ніяких матеріалів про нібито наявність у діях прем’єра ознак державної зради”, - сказали в прес-службі.

За її даними, 29 серпня 2008 року саме т.в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся до СЗР з проханням надати інформацію із зазначеного питання. У відповіді СЗР України з цього приводу йшлося про відсутність таких матеріалів, поінформували в прес-службі.

«У зв’язку із висловленим Служба зовнішньої розвідки України висловлює занепокоєння з приводу того, що голова СБУ «ввів в оману” Верховну Раду, і залишає за собою право звернутися до суду та надати у разі необхідності оригінали відповідних документів згідно з чинним законодавством», - заявили в прес-службі СЗР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ не веде жодної кримінальної справи щодо державної зради прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Тому, - сказав він, - немає жодних об’єктивних підстав говорити навіть про це».

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що СБУ у серпні 2008 року почала перевірку щодо звернення Секретаріату Президента та матеріалів, наданих Службою зовнішньої розвідки України, щодо ознак державної зради в діях прем’єр-міністра України.

«Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він додав, що твердження, які наводилися у зверненні, спростовані.