Захист очікує допиту Константинова у справі кримського політв'язня Чийгоза

Захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза очікує, що найближчим часом буде допитано екс-главу Верховної Ради АР Крим Володимира Константинова.

Про це повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов, пишуть "Кримські новини".

"Ми очікуємо, що найближчим часом буде допитаний Константинов і ще один депутат кримського парламенту - Лентун Безазієв", - повідомив Полозов.

Він нагадав, що окрім свідків захисту в ході судового засідання було допитано низку осіб, що мають відношення до Верховної Ради Криму і Меджлісу кримськотатарського народу, а також деякі колаборанти: Заур Смирнов, Ольга Ковітіді, Сергій Цеков. Раніше свідчення дав і "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Наразі справа Чийгоза перебуває на стадії судового слідства, сторона захисту завершує представляти свої докази.

Як зазначив Полозов, вирок Чийгозу може бути винесено до кінця літа, йому загрожує від 4 до 10 років позбавлення волі.

При цьому адвокат сподівається, що Чийгоз не відбуватиме покарання: для цього ведеться ґрунтовна робота на різних рівнях, повідомив Полозов.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

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Тоді мітингувальників протистояли сепаратисти, у тому числі з партії «Русское единство». Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Справа Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо щодо Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи.