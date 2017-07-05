Україна в Мінську вимагає від бойовиків повернути землі, захоплені після Мінського меморандуму 2014 року - Оліфер

Українська делегація в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі продовжує вимагати від контрольованих Росією бойовиків повернення захоплених територій після укладення Мінського меморандуму у вересні 2014 року.

Читайте такожНаступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 19 липняПро це написала прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"Ми наполягаємо на скасуванні всіх нелегітимних рішень, у тому числі щодо т.зв. «лінії зіткнення», «офіційної грошової одиниці» і «податкової системи». Українська сторона порушує питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями на порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і про повернення незаконних збройних формувань до Мінської лінії 19 вересня 2014 року", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, на попередніх зустрічах ТКГ в Мінську українська сторона неодноразово вимагала виведення сил бойовиків з окупованого в лютому 2015 року Дебальцевого.

"Ми наполягаємо на дотриманні лінії розмежування, зафіксованої Меморандумом від 19 вересня 2014 року, і тому однією з ділянок для розведення має бути Дебальцеве, а також демілітаризація зони в районі населених пунктів на півдні Донецької області - Саханка, Кумачове, Комсомольське", - заявила Оліфер 21 грудня 2016 року.