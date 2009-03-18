Люксембург легалізував евтаназію

Люксембург у вівторок став третьою після Бельгії і Нідерландів країною Європейського Союзу, що легалізувала евтаназію, повідомляє РІА «Новости».

Згідно із законом, який набув чинності після його офіційної публікації у вівторок, проти лікарів, що допомагають своїм пацієнтам піти з життя, відтепер не можна буде застосовувати заходи кримінального покарання, а також порушувати цивільні справи в суді.

У лютому минулого року спір навколо легалізації евтаназії став причиною протистояння між главою держави Великого Герцога Люксембурзького АНРІ і парламентом країни.

Великий Герцог Люксембурзький відмовився підписати прийнятий парламентом закон про легалізацію евтаназії, посилаючись на його суперечність з традиційними християнськими цінностями. Його рішення викликало конституційну кризу, що завершилася ухваленням у грудні того ж року закону про обмеження повноважень монарха. Зокрема, було скасовано положення, відповідно до якого будь-який закон набуває чинності лише після його підписання Великим Герцогом.

Досі єдиними країнами ЄС, що легалізували евтаназію, були Нідерланди і Бельгія - відповідні закони там були прийняті в 2002 році.

У Швейцарії лікар теж може допомогти безнадійно хворій людині піти з життя, а саме, дати їй препарат, який хворий має ввести собі самостійно.