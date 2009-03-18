Тимошенко закликає до стриманого оптимізму

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає уряд до стриманого оптимізму у зв`язку з позитивною динамікою розвитку економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Ми можемо говорити про те, що зупинилося падіння економіки, економіка почала реанімуватися, і є перші кроки, які свідчать про позитивні зміни в динаміці виробництва. Це ознака початку стабілізації, і я хочу всьому уряду висловити подяку за те, що всі антикризові заходи, вжиті урядом, місцевими органами влади, сьогодні привели до того, що в лютому по відношенню до січня у нас спостерігається позитивна динаміка в промисловості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, за словами прем`єра, обсяг промислового виробництва в лютому 2009 року збільшився на 5,4%, зокрема, у видобувній промисловості – на 9,9%, в переробній промисловості – на 12,4%, в легкій промисловості – на 20%.

«Це трішки додає оптимізму, але я хотіла б, аби ми були стриманими оптимістами, бо у всьому світі фінансово-економічні кризові явища продовжуються в масштабних обсягах. Україні і надалі буде нелегко, але це перші позитивні кроки, які ми спостерігаємо», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

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