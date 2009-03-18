Росія вибачилася за затримання людини Тимошенко

Затримання голови комітету Верховної Ради у закордонних справах, заступника співголови міжпарламентської комісії зі співпраці ВР України і Федеральних Зборів Російської Федерації, віце-президента Парламентської асамблеї Організації з питань безпеки і співпраці в Європі Олега БІЛОРУСА під час проходження паспортного контролю в московському аеропорту сталося через технічні збої.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

Він наголосив, що Посольство України в Росії з жалем відзначає факт неприємного інциденту під час проходження українською парламентською делегацією паспортного контролю в одному з аеропортів Москви, проте не вбачає в ньому цілеспрямованих дій з боку російських органів.

За інформацією представника посольства, О.БІЛОРУС, який входить до складу делегації, справді змушений був упродовж 15 хвилин очікувати перевірки своїх документів.

«Як з`ясували співробітники посольства, які зустрічали в аеропорту делегацію, мав місце неприємний інцидент, пов`язаний з технічними проблемами, що виникли у російських прикордонників при узгодженні списків української делегації. Наскільки відомо посольству, співробітники відповідних органів Росії вибачились перед народним депутатом за доставлені незручності», - сказав О.ВОЛОШИН.

Прес-секретар посольства підтвердив, що справді, як повідомив О.БІЛОРУС у коментарі українським ЗМІ, Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО одержав запевнення від високопоставленого керівництва МЗС Росії про те, що у членів української парламентської делегації не буде жодних проблем під час проходження паспортного контролю на кордоні.

За даним фактом Посольством України підготовлена і направлена в МЗС РФ нота з проханням надати пояснення щодо даного інциденту.

«Загалом вважаємо, що даний інцидент не повинен стати приводом для чергового скандалу в українсько-російських відносинах", - заявив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, сьогодні в Москві має відбутися восьме засідання міжпарламентської комісії з питань співпраці ВР і Федеральних Зборів Російської Федерації.

До Москви прибула делегація народних депутатів у складі представників усіх фракцій. Очолює делегацію перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Під час проходження депутатами паспортного контролю виникла затримка з проходженням контролю народним депутатом України О.БІЛОРУСОМ. Його документи перевіряли 20 хвилин.

О.БІЛОРУС заявив, що пов`язує цю затримку зі своєю позицією в питанні визнання світовою спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 років. “Цей інцидент є фактом, який ніколи не повинен був статися у відносинах між двома країнами. Є підстави вважати, що інцидент був організований і спровокований у зв`язку з тим, що я є автором прийнятої Парламентською асамблеєю ОБСЄ резолюції щодо Голодомору”, - переконаний О.БІЛОРУС.