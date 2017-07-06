Заочний суд над Януковичем триватиме, попри вихід адвокатів з процесу - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що попри вихід адвокатів екс-президента Віктора Януковича із судового процесу заочний суд триватиме. Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив в інтерв'ю журналістам.

“Вчинок колишнього президента України Віктора Януковича не був несподіванкою для мене. Я завжди стверджував, що він боягуз, я завжди стверджував, що він втече, бо життя кримінальника, яким є Янукович, - це вічна втеча. Але я думав, він втече пізніше”, - сказав Луценко.

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За його словами, як тільки адресат отримає відповідне повідомлення про призначення йому державного адвоката з боку України, той через день приступить до виконання своїх обов'язків, і “суд буде відбуватися далі”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про державну зраду Януковича.

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва задовольнила клопотання прокурорів про призначення Януковичу у справі про держзраду адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги.