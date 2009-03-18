Ющенко на два дні поїхав з країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Королівства Бельгія.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що у Брюсселі Президент проведе ряд двосторонніх зустрічей, зокрема з головою Європейської Комісії Жозеф Мануелем БАРРОЗУ, Комісаром ЄС з питань зовнішньої політики та Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, з президентом Європейської народної партії Вілфредом МАРТЕНСОМ.

Також в рамках саміту Європейської народної партії 19 березня Президент України зустрінеться з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Германом Ван РОМПЕЄМ, прем’єр-міністром Болгарії Сергієм СТАНІШЕВИМ та іншими високопосадовцями.