Ющенко на два дні поїхав з країни
15:26, 18 березня 2009Політика
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Запланована зустріч з Баррозу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Королівства Бельгія.
Як передає кореспондент УНІАН, планується, що у Брюсселі Президент проведе ряд двосторонніх зустрічей, зокрема з головою Європейської Комісії Жозеф Мануелем БАРРОЗУ, Комісаром ЄС з питань зовнішньої політики та Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, з президентом Європейської народної партії Вілфредом МАРТЕНСОМ.
Також в рамках саміту Європейської народної партії 19 березня Президент України зустрінеться з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Германом Ван РОМПЕЄМ, прем’єр-міністром Болгарії Сергієм СТАНІШЕВИМ та іншими високопосадовцями.
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