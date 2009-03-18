Мін’юст зареєстрував 162-у партію
15:50, 18 березня 2009Політика
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Нову політсилу очолив підприємець
Міністерство юстиції України зареєструвало нову політичну партію - „Партія Народний порядок”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, згідно з інформацією, наданою до Мін’юсту, рішення про утворення партії було ухвалене першим етапом установчого з`їзду політичної партії „Партія Народний порядок”, який відбувся 22 грудня 2007 року, та другим етапом з`їзду від 17 грудня 2008 року, під час якого було затверджено статут та програму партії, обрано керівні та контрольно-ревізійні органи партії.
Керівником партії обрано Андрія ДРЕВИЦЬКОГО (1978 р.н., приватний підприємець).
„Партія Народний порядок” стала 162-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.
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