Мін’юст зареєстрував 162-у партію

Міністерство юстиції України зареєструвало нову політичну партію - „Партія Народний порядок”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, згідно з інформацією, наданою до Мін’юсту, рішення про утворення партії було ухвалене першим етапом установчого з`їзду політичної партії „Партія Народний порядок”, який відбувся 22 грудня 2007 року, та другим етапом з`їзду від 17 грудня 2008 року, під час якого було затверджено статут та програму партії, обрано керівні та контрольно-ревізійні органи партії.

Керівником партії обрано Андрія ДРЕВИЦЬКОГО (1978 р.н., приватний підприємець).

„Партія Народний порядок” стала 162-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.