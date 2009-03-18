Тернопільська облрада може працювати, не зважаючи на рішення суду?

У Комітеті виборців України вважають, що ухвала Окружного адміністративного суду Києва про заборону Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії публікувати результати позачергових виборів до облради не є перешкодою для скликання сесії облради та роботи новообраних депутатів.

Як зауважив у розмові з кореспондентом УНІАН юрист обласного відділення КВУ Павло ЛЕВКІВ, ухвалою заборонено публікацію результатів виборів, а в “Новій Тернопільській газеті”, яка вийшла сьогодні вранці, вже вони оприлюднені.

“Тому ухвала не є перешкодою для скликання сесії, обрання голови облради та роботи депутатського корпусу, адже вона стосується факту, який уже відбувся”, – пояснив П.ЛЕВКІВ.

За його словами, у даний час невідомо, про що ще йдеться в ухвалі.

“Наразі ніхто цю ухвалу не бачив, всі дані щодо неї – лише в Інтернеті та на телебаченні, які інформують, що ухвалою заборонено офіційно публікувати результати виборів”, – сказав П.ЛЕВКІВ.

В результатах виборів, оприлюднених ТВК у сьогоднішньому номері “Нової Тернопільської газети”, зокрема, наводиться кількість голосів виборців, яку набрала кожна з політичних сил, кількість мандатів, які здобули партії в облраді та список новообраних депутатів.

За даними ТВК, ВО “Свобода” отримає 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. Решта політичних сил не подолали тривідсотковий виборчий бар’єр.

За даними ТВК, із 865 тис. 984 жителів області, включених до списків виборців, участь у голосуванні взяли 444 тис. 882. З них 30 тис. 190 виборців не підтримало жодну політичну силу. Недійсними було визнано 8 тис. 784 бюлетені.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Тернопільській області пройшли позачергові вибори до облради.

17 березня увечері ТВК підписала протокол за результатами опрацювання 100% бюлетенів.

За даними протоколу, на дострокових виборах депутатів Тернопільської обласної ради найбільше голосів виборців набрали Всеукраїнське об`єднання “Свобода”, партія “Єдиний центр” і Партія регіонів.

Сьогодні, 18 березня, Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов депутата Тернопільської обласної ради Володимира БОЙКА до ЦВК, заборонивши Тернопільській обласний ТВК офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради.