Ющенко: Україні потрібний авторитетний партнер

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україні для виходу з кризи потрібні не стільки фінанси, скільки підтримка міжнародного авторитетного партнера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після завершення зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«У нас немає фатальної проблеми джерела (фінансування), у нас є проблема, щоб поряд з нами стояв надійний, авторитетний партнер, який би підтвердив, що в Україні реалізуються ринкові зміни», - сказав Президент України.

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україні, звичайно, потрібно вирішувати проблеми розбалансованого державного бюджету, фінансування Пенсійного фонду та ряд інших нагальних проблем для покращення функціонування економіки.