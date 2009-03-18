Литвин: суди використовують як знаряддя

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що суди нерідко використовують у боротьбі між політичними та бізнес-конкурентами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття парламентських слухань «Про стан правосуддя в Україні».

В.ЛИТВИН наголосив, що «сьогодні можна говорити про дискредитацію судової системи України». «Бо суди часто-густо сприймають як знаряддя в боротьбі між політичними та бізнесовими конкурентами», - додав він.

За словами голови ВР, на сьогодні судова система перебуває «в системі перманентної кризи».

За його словами, громадяни втрачають довіру до влади в тому числі і до судів через «перетягування канату, яке спостерігаємо в плані законодавчого забезпечення облаштування судової системи».

В.ЛИТВИН застеріг від того, щоб, проводячи судову реформу, «вкотре підлаштовували під когось судову систему в Україні».