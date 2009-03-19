Тимошенко в Брюсселі піде до колег-правоцентристів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в четвер, 19 березня, відвідає з робочою поїздкою Брюссель.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО планує взяти участь у саміті Європейської народної партії.

У саміті також планує взяти участь і Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який прибув до Брюсселя напередодні.

Нагадаємо, що на останньому саміті ЄНП, який проходив у Брюсселі в жовтні 2008 року, Ю.ТИМОШЕНКО представляла партію «Батьківщина», яка є членом ЄНП з січня 2008 року.

Довідка УНІАН. Європейська народна партія (European People`s Party) – найбільша загальноєвропейська партія, до якої входять правоцентристські партії з 37 країн Європи.

ЄНП є провідною політичною силою Європейського Союзу, зокрема, має найбільшу фракцію в Європарламенті, а її представник Ганс-Герт ПЬОТТЕРІНГ є Президентом Європарламенту.

Членами ЄНП є українські партії «Наша Україна» і «Батьківщина».