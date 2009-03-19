Імпічменту не буде?

Про те, що старт цій процедурі дадуть БЮТ і Компартія, напередодні заявив заступник глави президентського Секретаріату Андрій Кислинський.

Бютівці заявили, що «не гратимуться» в імпічмент, бо це стане ще одним конфліктом у коаліції. Литвинівці пропозицію комуністів розглянуть аж у п’ятницю, регіонали теж не квапляться – кажуть, недостатньо законів.

Нині під документом про створення Тимчасової слідчої комісії щодо імпічменту лише 27 підписів. Тобто фракція комуністів.

ICTV