Президент Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу закликає Ющенка та Тимошенко до єдності. Про це він повідомив після зустрічі із українським президентом в Брюсселі.

За словами Жозе Мануеля Баррозу, конференція з модернізації української газотранспортної системи, що відбудеться 23 березня у Брюсселі, надасть Україні унікальну можливість для відновлення довіри до українського енергетичного сектору. “Присутність на цій конференції обох — президента Ющенка та прем`єр-міністра Тимошенко - засвідчить бажання забезпечити надійний транзит до країн Євросоюзу”,- сказав Баррозу.

Окрім цього, президент Єврокомісії закликав українське керівництво виконати рекомендації МВФ для виходу з кризи. За словами ж Віктора Ющенка, першим кроком має бути ухвалення реалістичного бюджету. “В цілому Україна має план, як зреагувати на всі виклики, породжені міжнародною кризою”,-сказав український президент і пообіцяв, що вже цього тижня парламент ухвалить необхідні документи.

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