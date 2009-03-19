Тимошенко пішла в секрет

Уряд Юлії Тимошенко в черговий раз засекретив оперативні дані про ситуацію в економіці – Держказначейство припинило щотижневе оприлюднення інформації про податкові платежі до бюджету. Цілком можливо, що таке рішення викликане падінням вільних коштів держави до мінімального рівня в 1,6 млрд грн. Це означає, що Кабмін може витрачати тільки ті гроші, які за минулий день вдалося зібрати з бізнесу фіскальним відомствам, стверджують експерти.

Підвідомче уряду Держказначейство в березні припинило публікувати оперативні дані про виконання доходів бюджету. В експрес-інформації казначейство повідомляло про фактичний об`єм зібраних податків і заплановані Мінфіном плани відрахувань для ДПА, Держмитниці і НБУ. У січні-лютому казначейство звітувало кожного понеділка: останні дані – від 23 лютого. У березні публікувалася лише інформація про асигнування на захищені статті, об`єми дебіторських і кредиторських боргів бюджетних установ і надходженнях штрафів до місцевих бюджетів.

Начальник управління Держказначейства у роботі зі ЗМІ Любомир Стадник зникнення оперативної інформації пояснив переходом на новий формат подачі відомством даних. "Завтра до 11 годин текстовий варіант виконання бюджету по доходах вже буде на нашому веб-сайті", - пообіцяв він у понеділок. У вівторок відсутність даних він пояснив тим, що керівництво Держказначейства не затвердило цю інформацію. Повідомлення не з`явилося і в середу. Це не перша спроба приховати дані: у квітні 2008 року вони зникли з сайту відомства вперше за вісім років. І тоді, і вчора в Мінфіні відмовилися від коментарів.

Наявність оперативних даних дозволяла оцінити бюджетні ризики. Їх зникнення відбулося тоді, коли сума вільних коштів єдиного казначейського рахунку різко впала (ці дані відомство ще не встигло засекретити): з 1 по 17 березня об`єм грошей бюджету зменшився з 5,988 млрд грн до 1,659 млрд грн. 13 березня був досягнутий абсолютний мінімум – 1,395 млрд грн. Це означає, що уряд витрачає більше коштів, ніж встигають зібрати ДПАУ і Держмитниця, стверджують експерти. При цьому у нього майже не залишилося грошей у запасі. "Нічого акумулювати на рахунках", - каже аналітик Бюро економічних і соціальних досліджень Владислав Комаров.

Посилення проблем з наповненням бюджету в березні неофіційно визнають в Мінфіні – зокрема, по ДПАУ прогнозується виконання на 70%. "Податківці весь прибуток узяли в лютому, і тепер нічого немає", - сказав співбесідник Ъ. "Мінфін поставив план за прибутком на березень в 1,762 млрд грн, але немає ні терміну сплати, ні грошей у бізнесу. Ніхто не йде на авансові платежі з податку на прибуток", - сказало джерело Ъ в ДПА. За його словами, ДПА до кінця місяця проведе зустрічі з представниками морських портів, "Укрзалізниці", "Енергоатома" і НАК "Нафтогаз України", щоб переконати їх платити податок не раз на квартал, а рівними платежами. Всього з плану в 7,483 млрд грн на 17 березня ДПА перерахувала до бюджету 1,646 млрд грн (22%).

Співробітник Держмитниці розповів, що "виконання планів не дуже хороше" – менше 50%. Він, як і податківці, розраховує на роботу з НАК "Нафтогаз України": "Ми плануємо одержати ПДВ по газу – нам обіцяють розмитнити його, ще трішки за рахунок надбавки в 13%, на яку також нараховується ПДВ. Зберемо ПДВ на рівні минулого місяця – 5 млрд грн".

Погана ситуація зі збором податків і утаєння інформації говорять про реальні проблеми. "Йде жорстке згортання інформації, особливо тієї, яка може підтверджувати проблеми, невдачі або поставити під сумнів переможні заяви Кабміну. Немає даних по ВВП, тепер – по бюджету. Не здивуюся, якщо тепер приберуть і інформацію про єдиний казначейський рахунок", - каже директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин. "На рахунках казначейства критична сума, і якщо щось станеться, її не вистачить. Можна включити верстат, але у таких грошей інфляційна природа. Витрати будуть недофінансовані, вже зараз страждають захищені статті бюджету", - відзначає пан Комаров.

Коммерсантъ-Україна