Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Брюсселя з одноденним робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту прем`єр візьме участь в саміті Європейської народної партії.

Перед самітом вона планує зустрітися з Генеральним секретарем ради ЄС, Верховним представником з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ і президентом Європейської народної партії Вілфредом МАРТЕНСОМ.

Крім того, під час саміту ЄНП Ю.ТИМОШЕНКО планує провести ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, з прем`єр-міністром Королівства Бельгія Германом Ван РОМПЄЄМ, головою Ради Міністрів Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ, прем`єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ і лідерами інших європейських країн.

Під час зустрічей обговорюватимуться питання співпраці між Україною і ЄС. Зокрема, питання підвищення енергетичної безпеки в Європі, створення зони вільної торгівлі і укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.