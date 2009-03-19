У Кириленка народився син
11:05, 19 березня 2009Політика
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Депутати привітали колегу
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН від імені парламенту привітав народного депутата, лідера депутатської групи «За Україну» В’ячеслава КИРИЛЕНКА з народженням сина.
Як передає кореспондент УНІАН, привітання прозвучало сьогодні на пленарному засіданні ВР.
*** 18 березня дружина В.КИРИЛЕНКА Катерина народила хлопчика. В.КИРИЛЕНКО вдруге став батьком. Його первісток – донька Софія - народилася у 1999 році.
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