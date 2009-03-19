У Литвина висунули умову підтримки Шамшура

Фракція Блоку Литвина не голосуватиме за призначення міністра закордонних справ, поки не буде послання Президента до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Відповідаючи на запитання, чи буде фракція Блоку Литвина підтримувати Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ, він сказав: «Не будемо, навіть з огляду на його позитивну персону в цілому».

І.ШАРОВ зауважив, що О.ШАМШУР професіонал своєї справи, але до цього часу не відомо, яке бачення Президента щодо зовнішньої політики.

«Олег ШАМШУР – фахівець, але є проблема, оскільки до цього часу ми не отримали послання Президента до Верховної Ради, де б бачили основні засади зовнішньої політики», - сказав він.

Остаточно визначиться фракція щодо кандидатури міністра закордонних справ, за словами І.ШАРОВА, коли почує послання Президента.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Президент України В.ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

О.ШАМШУР з 2005 року обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в США.