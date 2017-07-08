Меркель на зустрічі з Макроном і Путіним обговорила майбутнє "нормандського формату"

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель заявляє, що на тристоронній зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним обговорила майбутнє "нормандського формату" щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це вона сказала на прес-конференції за підсумками саміту лідерів країн "Великої двадцятки" у Гамбурзі, що транслювалася на телеканалі Sky News.

За словами Меркаль, у рамках таких заходів, як саміт G20, завжди проводиться багато двосторонніх зустрічей між лідерами країн, й ці зустрічі є дуже корисними.

Читайте такожМеркель, Макрон та Путін погодились щодо важливості впровадження режиму тиші на Донбасі - ЗМІ

"Не лише через те, що відбулася довга розмова між президентами Сполучених Штатів та Росії, але також президент Франції Еммануель Макрон і я мали змогу сьогодні вранці поспілкуватися з Володимиром Путіним про майбутнє "нормандського формату"", - заявила Меркель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, на полях саміту G20 відбулися переговори Меркель, Макрона і Путіна. Співрозмовники відзначили важливість реалізації режиму припинення вогню на Донбасі.