Тимошенко поставила Верховну Раду на паузу
Пакетного голосування не буде
|Андрій КОЖЕМ’ЯКІН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
«Кадрові питання розглядатимуться тоді, коли повернеться прем’єр-міністр. Але сьогодні їх не буде», - сказав він.
Крім того, за його словами, кожне кадрове питання розглядатиметься окремо і пакетного голосування не буде.
Він пояснив це тим, що фракції Блоку Литвина та НУ-НС просять, аби все було відповідно до регламенту та законодавству.
«Позиція цих фракцій така, що вони просять голосувати за кожного кандидата окремо», - сказав він.
Він зауважив, що є вірогідність розгляду кадрових питань завтра.
А.КОЖЕМ’ЯКІН також повідомив, що сама прем’єр-міністр просила розглядати кадрові питання, коли вона повернеться.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відбула в Брюссель на саміт Європейської народної партії.