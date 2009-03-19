Тимошенко поставила Верховну Раду на паузу

Усі кадрові питання розглядатимуться у парламенті по поверненню прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з-за кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Кадрові питання розглядатимуться тоді, коли повернеться прем’єр-міністр. Але сьогодні їх не буде», - сказав він.

Крім того, за його словами, кожне кадрове питання розглядатиметься окремо і пакетного голосування не буде.

Він пояснив це тим, що фракції Блоку Литвина та НУ-НС просять, аби все було відповідно до регламенту та законодавству.

«Позиція цих фракцій така, що вони просять голосувати за кожного кандидата окремо», - сказав він.

Він зауважив, що є вірогідність розгляду кадрових питань завтра.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також повідомив, що сама прем’єр-міністр просила розглядати кадрові питання, коли вона повернеться.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відбула в Брюссель на саміт Європейської народної партії.