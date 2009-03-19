До лікарні забрали вже й виконувача обов’язків міністра фінансів

Госпіталізовано виконуючого обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

ВР розглядала у першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про податок на додану вартість» (щодо оподаткування послуг з міжнародних перевезень)», який мав представляти І.УМАНСЬКИЙ.

Однак В.ЛИТВИН повідомив, що «щойно І.УМАНСЬКИЙ потрапив до лікарні».

На репліки із зали, мовляв, що відбувається у Міністерстві фінансів, В.ЛИТВИН пожартував: «Ну таке міністерство».

При цьому спікер не уточнив, коли І.УМАНСЬКИЙ потрапив до лікарні і з якої причини.