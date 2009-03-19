До лікарні забрали вже й виконувача обов’язків міністра фінансів

14:14, 19 березня 2009
Політика
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Литвин: ну таке міністерство...

Володимир Литвин на засіданні Верховної Ради України. Київ, 26 січня
Госпіталізовано виконуючого обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

ВР розглядала у першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про податок на додану вартість» (щодо оподаткування послуг з міжнародних перевезень)», який мав представляти І.УМАНСЬКИЙ.

Однак В.ЛИТВИН повідомив, що «щойно І.УМАНСЬКИЙ потрапив до лікарні».

На репліки із зали, мовляв, що відбувається у Міністерстві фінансів, В.ЛИТВИН пожартував: «Ну таке міністерство».

При цьому спікер не уточнив, коли І.УМАНСЬКИЙ потрапив до лікарні і з якої причини.

 

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