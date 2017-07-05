"Безпрецедентний факт злому": у M.E.Doc визнали причетність до розповсюдження вірусу Petya

Компанія-розробник M.E.Doc визнала, що шкідливий код, який спричинив проблеми у роботі багатьох комп'ютерів в Україні та світі, розповсюдився разом з одним із чергових оновлень бухгалтерської програми. Про це йдеться у дописі на офіційній Facebook-сторінці.

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"Вперше за історію існування ПЗ "M.E.Doc" стався безпрецедентний факт злому, внаслідок якого до продукту було внесено шкідливий програмний код до пакету оновлення", - сказано у повідомленні.

За словами провідних міжнародних експертів та правоохоронців, втручання було здійснено високопрофесійними спеціалістами.

"Комплексний аналіз обставин зараження дозволяє припустити, що особи які організували напади з використанням WannaCry, можуть бути причетні і до цієї вірусної атаки, оскільки способи розповсюдження та загальна дія подібні вірусу-шифрувальника (ransomware) Diskcoder.C (ExPetr, PetrWrap, Petya, NotPetya)", - сказано у повідомленні.

В компанії стверджують, що створили оновлення, яке гарантовано виключає загрози для користувачів, проте в ході проведення слідчих дій сервери компанії тимчасово вилучили.

"Таким чином, наразі ми позбавлені змоги випустити оновлення з підвищеним ступенем безпеки", - заявили у M.E.Doc.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Microsoft (США) виявила докази поширення вірусу Petya.A через програму для звітності та документообігу "M.E.Doc". У компанії-розробнику це заперечували.

27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси та локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус поширюється також у Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи й Азії.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй із кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхньої дій.