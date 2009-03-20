Ющенко ще не вирішив, як вчинити з СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначиться щодо кадрових ротацій в СБУ після заслуховування рапорту голови служби Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після саміту Європейської народної партії.

Президент повідомив, що напередодні відльоту до Брюсселя зустрічався з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ. В ході зустрічі виникло багато запитань, зокрема, й тих, які обговорювались в парламенті під час заслуховування депутатами звіту В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Є над чим замислитись. Чи не вторгається сьогодні діяльність СБУ, власне кажучи, вже політика, або інші речі, які є небезпечними для роботи такої установи», - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, він домовився з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ, що сьогодні після звершення візиту до Брюсселя голова СБУ викладе своє бачення роботи відомства, зокрема й по тих питаннях, які «так резонансно розійшлися в журналістських колах і в суспільстві, в тому числі і по кадровим питанням».

Говорячи про можливе звільнення заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ, Президент зауважив, що поки що відповідне подання В.НАЛИВАЙЧЕНКА не пройшло необхідної процедури, і на сьогодні перебуває в роботі.

«По приїзді я хотів би його розглянути, зважити державний інтерес і прийняти рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО виступив у ВР зі звітом про діяльність відомства.

Він також повідомив, що звернувся до Президента з проханням звільнити Т.ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови СБУ.