Приватизували, а деякі встигли продати: київські судді зметикували, що робити зі службовими квартирами (фото, відео)

Судді Окружного адмінсуду Києва приватизували, а деякі встигли й продати видані їм службові квартири у новобудовах на підставі того, що квартири були нові. Про це йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

У 2013-му році п’ять суддів Окружного адмінсуду Києва отримали квартири для службового використання. При цьому у деяких суддів вже було житло. Наприкінці того ж року судді подали до суду із вимогою зобов’язати голову свого суду Павла Вовка звернутися до районних адміністрацій з проханням виключити житло із статусу службового.

Далі квартири приватизували на підставі того, що нові квартири без ремонту не придатні до житла, а ремонтувати житло, яке в них можуть забрати, судді не захотіли. Нині, як виявили журналісти програми, у службових квартирах мешкають родичі суддів, квартиранти або вже нові власники.

Читайте такожНе по кишені: журналісти показали розкішні авто працівників економічного управління СБУ (фото, відео)

Так, суддя Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрібніченко отримав трикімнатну службову квартиру, в яку прописав мати, батька, сестру, діда та себе. При цьому у декларації судді вказана ще одна квартира у Києві, якою суддя володіє з 2004-го року.

"Однак ні в службовому, ні у власному житлі Ігор Погрібніченко не проживає. Натомість сусіди кажуть, що постійне місце проживання Погрібніченка - будинок площею 202 квадратних метри у селі Мархалівка, який у 2016-му придбала його мати", - розповіли журналісти.

Ще один екс-власник службової квартири - суддя Євген Аблов, який у 2016-му продав своє набуте службове, а потім приватизоване житло за 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Свої дії пояснив публічністю своєї квартири: "Продав у Києві квартиру, був вимушений звідси поїхати, так як передача "Наші гроші" в своїх передачах зробила так, що дружина сказала: "Ми не хочемо більше, щоб за нами бігали, нас знімали" - забрала дітей та поїхала в Одесу".

"Характерно, що на момент набуття службової квартири у Києві у родині судді було три квартири та будинок. А дружина, суддя Юлія Аблова, була власницею автомобіля Porsсhe Panamera", - йдеться у розслідуванні.

А от суддя Олена Власенкова приватизувала службову квартиру у 2015 році. Загальний метраж житла - 120 квадратних метрів. Однак наразі Власенкова там не проживає: приміщення досі не відремонтоване, а сама служителька Феміди жаліється: грошей на ремонт немає. І зазначає, що держава не мала видавати їй квартиру, що не відповідає санітарно-побутовим нормам.

"Андрій Федорчук - єдиний суддя Окружного адмінсуду з переліку, хто не вивів житло із статусу службового. Квартира, площа якої 96 квадратних метрів, так і лишається у державній власності. Попри те, що за законом, у службовому житлі має проживати сам суддя та його сім’я, у квартирі мешкають квартиранти. "Дивіться: квартира 76-та - Гладкий Андрій живе… квартирант Андрій Гладкий", - таку інформацію надали консьєржі, які працюють у цьому будинку", - йдеться у повідомленні.

"Суддя із дітьми переконує, що мусив отримати квартиру у Києві, тому що його будинок "у селі за десятки кілометрів від Києва" не дозволяє возити дітей до школи. Селом суддя називає престижне селище Буча під Києвом, де у нього будинок на півтисячі квадратних метрів. Його дружина, Федорчук Марія, володіє близько 60 гектарів землі у Києвській області", - додали журналісти.

Раніше журналісти показали багатства 27-річного прокурора Вадима Чуйкова - будинок на Печерську, BMW та Harley-Davidson.