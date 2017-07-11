У Білому домі заявили, що демократи координували передвиборчу компанію з українським посольством

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що представники Демократичної партії США зверталися за допомогою до українського посольства у Вашингтоні під час президентських виборів 2016 року. Про це Сандерс заявила під час щоденного брифінгу 10 липня, повідомляється на сайті держдепартаменту.

"Якщо ви шукаєте приклад кампанії, що координується іноземною державою або іноземним джерелом, достатньо звернути увагу на Національний комітет Демократичної партії, який фактично координував збір інформації на політичних опонентів з посольством України", - сказала Сандерс.

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"Це не звинувачення, а "дії, які вони виконали", - зазначила Сандерс.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня колишній директор Федерального бюро розслідувань Комі під час виступу на засіданні комітету з розвідки Сенату США заявив, що не сумнівається, що Росія втручалася в президентські вибори в Сполучених Штатах в 2016 році.

На питання сенаторів, чи має він які-небудь сумніви щодо того, що Росія намагалася втручатися у вибори в 2016 році, Комі зазначив: "Не маю".

Також Комі не сумнівається, що російський уряд має відношення до кібервтручанню у виборчий процес, а також, що російська влада повністю усвідомлювала свої дії.