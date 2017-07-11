Нардеп Олесь Довгий закликав Раду проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності

Народний депутат Олесь Довгий закликав парламент проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності. Про це він заявив від час виступу з трибуни Верховної Ради.

Довгий пояснив, що претензії Генерального прокурора у його справі стосуються лише порушення регламенту Київради, але регламент не має статусу закону.

«Оскільки регламент не є законом, то порушення регламенту не може бути порушенням законодавства. Кажучи іншими словами – регламент порушив, закон не переступав».

Довгий зазначив, що у Верховній Раді теж доволі часто порушується регламент.

«Ми з вами є свідками того, як це відбувається у сесійній залі. І ми ставимось до цього як до робочого процесу. Ми усвідомлюємо, що порядок денний формується на погоджувальній раді, де присутні керівники фракцій і політичних сил», - заявив Довгий.

Він нагадав, що призначення Юрія Луценка Генеральним прокурором теж відбувалось із порушеннями законодавства.

«Ми з вами, грубо порушуючи регламент, з голосу протягували чисельні зміни до чинного законодавства України, якими протягнули пана Луценка на посаду Генерального прокурора. І коли ми це з вами робили, ми вірили, що саме Луценко на посаді Генерального прокурора буде людиною, яка на своєму власному досвіді пережила беззаконня силових структур. Ми вірили, що він стане людиною, яка ніколи в житті не використає цю владу для з’ясування особистих стосунків і образ минулого. Ми сподівались, що він буде працювати на майбутнє. Коли я кажу «майбутнє», я маю на увазі не популізм заради балів на майбутні вибори. Я маю на увазі чесну щоденну роботу заради майбутніх поколінь», - зазначив Довгий.

За словами нардепа, він розуміє, що у випадку зняття недоторканності його чекає «непростий період». Тим не менше, він закликає колег підтримати подання Генпрокурора.

«Але мужність дається людині саме для того, щоби в складний період знаходити в собі силу прийняти відповідальне рішення. І я повторюю слова із заповіту, який написав мій дід - «не зламайсь, як кленочок в негоду, і не злякайсь, колі грім загуде, нехай хоробрість козацького роду надихає тебе і веде». І маючи мужність і відповідальність перед вами і перед українським народом, як послідовний політик я прошу вас підтримати це з юридичної точки нікчемне подання для того, щоб дати мені можливість виконати свою передвиборну обіцянку, і для того, щоб мати можливість довести свою правоту, як кожен громадянин України, в суді», - заявив Довгий.

Підсумовуючи, депутат сказав, що для нього важливо спростувати звинувачення, які висуває Генеральна прокуратура.

«Це дасть мені можливість перегорнути сторінку минулих звинувачень, поставити раз і назавжди крапку в тому безчесті, яке лунає з уст моїх опонентів і продовжити роботу, яку я збираюсь присвячувати Україні. І саме віра в своє українське майбутнє говорить мені зробити зараз саме так. Тому що все, що в моєму житті для мене має значення, а саме родина, мої друзі, мої виборці, моя власна справа – це все українське», - зазначив Довгий.