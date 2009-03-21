Білорусію включено до програми ЄС "Східне партнерство"

Лідери 27 країн-членів Євросоюзу, які завершили у п`ятницю дводенний саміт у Брюсселі, схвалили підключення Білорусії до програми "Східне партнерство", повідомив РІА “Новости” Іржі Потужник, прес-секретар прем`єр-міністра головуючої в ЄС Чехії Мірека Тополанека.

"Білорусія в списку", - сказав він.

Разом з тим, за словами Потужника, на "європейському рівні" ще не вирішене питання про запрошення президента Білорусії Олександра Лукашенка на саміт країн-учасниць "Східного партнерства" в Празі.

Напередодні саміту ЄС голови МЗС країн-членів цієї регіональної організації підтвердили рішення про незастосування Євросоюзом санкцій щодо 41 представника керівництва Білорусії, включаючи Олександра Лукашенко, яким заборонений в`їзд до Європи.

Міністри вирішили, зокрема, продовжити мораторій на дію санкцій ще на дев`ять місяців, після закінчення яких вони можуть ухвалити рішення про повну відміну обмежувальних заходів.