Симоненко: Ющенко і Кучма працюють на обрання Яценюка президентом

Лідер парламентської фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що президентську виборчу кампанію лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА фінансуватиме іноземний капітал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив учора пізно ввечері під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні.

"В Україні сьогодні розгортається і розкручується черговий американський проект, в рамках якого В.ЮЩЕНКО та Л.КУЧМА працюють на обрання А.ЯЦЕНЮКА Президентом, відбуваються певні перемовини потужного капіталу, в першу чергу, закордонного, для фінансування цього проекту", - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, "Арсенія ЯЦЕНЮКА готують в Президенти".

При цьому лідер комуністів висловив переконання, що А.ЯЦЕНЮК, у разі обрання Президентом України, продовжуватиме реалізувати політику, "повністю підконтрольну закордонному капіталу".

У зв’язку з цим П.СИМОНЕНКО заявив, що обирати Президента має Верховна Рада, бо це на сьогодні є єдиним засобом врятувати Україну від подальшого погіршення ситуації.

"У цій ситуації наша фракція підтримає питання внесення змін до Конституції про обрання Президента у парламенті, якщо у ВР воно буде поставлене на голосування. Бо треба сьогодні передати відповідальність за організацію влади перед народом тим політичним силам, які знайшли підтримку під час виборів. Кілька років тому обрали Президента, минулого року обрали ВР, її обирали вже під нові умови, які склалися у суспільстві і для виконання нових завдань перед суспільством. Обставини змінилися, і це треба враховувати", - наголосив П.СИМОНЕНКО.