Олег Шамшур обіцяє, що за рік МЗС не розвалиться

Кандидат на посаду міністра закордонних справ Олег ШАМШУР запевняє, що в разі призначення на цю посаду докладе всіх зусиль, щоб не допустити “збоїв” у зовнішній політиці.

Про це він сказав у програмі «Свобода на «Інтері» в п’ятницю пізно ввечері.

«Якщо я буду затверджений, я спробую зробити максимально можливе за цей рік, принаймні зробити так, щоб зберегти систему закордонних дипустанов, не допустити збоїв у процесі здійснення зовнішньополітичного курсу, навіть за цих надзвичайно складних умов», - сказав О.ШАМШУР.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки в нинішніх умовах міністр закордонних справ може бути самостійним, О.ШАМШУР зазначив, що намагатиметься вибудувати систему взаємодії таким чином, щоб МЗС найбільш послідовно здійснювало політику, яка відповідає національним інтересам України.

За словами О.ШАМШУРА, він усвідомлює, що в разі призначення главою зовнішньополітичного відомства може пропрацювати на цій посаді лише до президентських виборів.

«Я абсолютно свідомий того, що, цілком вірогідно, моя робота, якщо я буду затверджений на цій посаді, триватиме приблизно рік», - сказав він, додавши, що усвідомлює всі виклики, зокрема, складну фінансову ситуацію в МЗС, яка ускладнює виконання завдань, покладених на міністерство.

Він також зазначив, що не пропонував себе на цю посаду, але прийняв пропозицію від Президента, зовнішньополітичні погляди якого поділяє.