Комуністи за нового міністра не голосуватимуть

Фракція Комуністичної партії України не голосуватиме за призначення міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив вчора пізно ввечері під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні.

"Одразу ж зазначу, що фракція комуністів у ВР не буде голосувати за кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Ми готові розглянути питання щодо відсторонення від виконання повноважень тими чи іншими міністрами окремо, коли буде відповідне подання, щоб ми знали, про яких міністрів йде мова. А відносно призначення міністра закордонних справ, то ми брати участі у голосуванні не будемо, бо цей міністр виконуватиме вказівки Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Також не будемо голосувати через те, що й досі не затверджена наша ініціатива прийняти закон про основні засади внутрішньої і зовнішньої політики України", - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що кадрову проблему в уряді “штучно створила “помаранчева” команда”. За словами П.СИМОНЕНКА, ця команда "як у 2005-му, так і сьогодні, нездатна сформувати дієвий уряд". "Їхня внутрішня боротьба призводить до того, що керованість втрачає вже Кабмін, і вони домовляються між собою про розподіл посад", - вважає лідер КПУ.