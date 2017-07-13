У Раді вже зареєстрували проект постанови про скасування рішення щодо ухвалення закону про Конституційний суд

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про скасування сьогоднішнього рішення парламенту про прийняття в цілому як закону законопроекту про Конституційний суд України (№6427-д-П).

Про це повідомляється на сайті парламенту. Автором проекту постанови є позафракційний депутат Юрій Левченко.

Як відомо, голова парламенту не може підписати ухвалений закон, доки не буде розглянуто і відхилено зареєстрований проект постанови про скасування рішення про прийняття закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні ухвалила закон «Про Конституційний Суд України» (№6427-д). Відповідне рішення підтримали 245 із 364 народних депутатів, зареєстрованих в сесійні залі. Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного суду, статус суддів Конституційного суду, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.