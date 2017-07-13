Луценко просить Раду зняти недоторканність з Добкіна і дозволити притягти до кримінальної відповідальності

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду зняти недоторканність з народного депутата Михайла Добкіна та дати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Про це Луценко заявив, виступаючи з парламентської трибуни.

Читайте такожРада розглядає зняття недоторканості з Добкіна (наживо)“Я сьогодні прошу вас дати згоду на зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна Михайла Марковича... Це справа, на якій ми маємо припинити земельний дерибан в Україні шляхом створення кооперативів”, - сказав Луценко.

Він нагадав депутатам, що, за даними слідства, через дії Добкіна, за попередніми оцінками, бюджет Харкова недоотримав близько 227 млн грн, які мали надійти, якби земельні ділянки здавались в оренду, а не були передані в користування так званих будівельних кооперативів.