Гриценко вважає критику Медведька ”політичним замовленням”

Міністр оборони України вважає критику діяльності Міноборони з боку Генпрокурора Олександра Медведька "брудом" та "політичним замовленням". Про це він заявив в ефірі "5 каналу".

Анатолій Гриценко, міністр оборони України: "Ну, теж відповідь. Я хотів, щоб він чесно в прямому ефірі дійсно виклав ті аргументи. Тому що можна легко облити брудом Збройні сили, виконати політичне замовлення. А можна сісти викладати аргументи, які чують люди. Те, що він не прийшов, для мене це більш ніж переконлива відповідь того, що наша позиція правильна!".

Нагадаємо, нещодавно Генеральний Прокурор України Олександр Медведько розкритикував Міністерство оборони за неефективну боротьбу зі злочинами серед військових, подальше поширення економічних злочинів та розкрадання військового майна в оборонному відомстві.

"5 канал" запрошував Олександра Медведька взяти участь у прямому ефірі, але той відмовився.