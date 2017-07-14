Чим запам'яталася ця Рада: "штир" Добкіна, нога Парасюка, порно на роботі та міцний сон (відео)

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив 6-ту сесію парламенту. Тепер народні депутати відправляються на канікули.

А поки народні обранці пакують валізи у відпустку, пропонуємо згадати найяскравіші моменти 6-ї сесії парламенту - ногу Парасюка, порно в сесійній залі та міцний сон нардепів на робочому місці.

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Нагадаємо, Верховна Рада відновить роботу 5 вересня. Тоді відкриється 7-я сесія парламенту, яка триватиме до 7 лютого 2018 року.